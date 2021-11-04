Українські імпортери поступово збільшують обсяги постачання свинини. У жовтні показник взагалі побив рекорд.

У жовтні 2021 року України імпортувала 6 тисяч тонн свинини. Цей показник є новим рекордом, а в порівнянні з аналогічним періодом минулого року він зріс на цілу чверть.

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За 10 місяців поточного року Україна збільшила обсяги імпорту свинини на цілих 34%. У грошовому еквіваленті показник виріс до 58,9 мільйона гривень.

Головними постачальниками свинини в Україну є Данія, Польща, Нідерланди, Бельгія та Канада.

Цікаво, що своєю чергою українські виробники теж наростили експорт свинини. У порівнянні з минулим роком вони заробили на 26,7% більше грошей – 6,4 мільйона гривень. Нашу свинину найбільше купують ОАЕ, Гонконг та Грузія.