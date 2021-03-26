Україна оновила рекорд імпорту фруктів

У 2020 році Україна імпортувала більше фруктів, ніж у попередні роки. Разом з тим, це свідчить про ріст споживання фруктів українцями.

Україна значно наростила обсяги імпорту фруктів. У 2020 році в Україну завезли 1 мільйон тонн різноманітних фруктів.

До речі Дефіцит яблук і груш спровокував скорочення українського експорту

Це стало історичним максимумом, який перевищив минулорічний показник на 8% та в 1,5 рази показник 5-річної давності.

Одразу варто зазначити, що завозяться в основному фрукти та ягоди, які не можуть вирощуватися в Україні через несприятливі кліматичні умови. Виключення становлять лише яблука, однак їх доля в загальній структурі імпорту незначна – лише 1%,- пояснила аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Безумовним лідером в імпортних поставках фруктів в Україну є банани, які займають третину всіх поставок. Далі слідують мандарини (19% обсягів імпорту), апельсини (9%), лимони (7%) та персики (5%). За останні 5 років найбільші темпи зростання демонструють поставки грейпфрутів та хурми, обсяги імпорту яких подвоїлися.

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