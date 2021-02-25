Україна опустилася в рейтингу експортерів пшениці

Цього року українські виробники не змогли експортувати більше зерна, ніж у попередні роки.

Україна у світовому рейтингу експортерів пшениці опустилася на одну сходинку та перемістилась з 5-го на 6-е місце.

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Головні причини: скорочення посівних та збиральних площ під пшеницею, зниження показника врожайності, а також зростання конкуренції на глобальній арені.

Валовий збір пшениці в 2020/21 маркетинговому році становить 25,2 мільйонів тонн. Це на 11% менше, ніж 2019/20 МР, але на 2,4% більше у порівнянні з 2018/19 МР.

Частка України у світовому виробництві скоротилася з рекордних 3,8% у 2019/20 МР до 3,3%. Натомість загальна світова пропозиція пшениці цього року зросла на більш ніж 1%, – підкреслила керівник відділу локальних ринків "АПК-Інформ" Анна Танська.

Попри несприятливий вплив погоди та скорочення врожаю пшениці в Україні, країна, як і раніше, забезпечує практично 10% світового експорту.

Разом з тим, українські бджолярі зберігають світове лідерство. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24