Україна планує збільшити експорт зерна до Китаю у рази

Китай є великим покупцем українського зерна та готовий збільшити об'єми. Українські аграрії сподіваються підтримати тенденцію.

В поточному зерновому сезоні Україна експортувала до Китаю близько 10 мільйонів тонн зерна. Потенційно цей показник можна збільшити у 2-3 рази.

До теми Експорт кукурудзи: хто ключовий покупець українського продукту

Зараз левова частка експорту зерна до Китаю припадає на кукурудзу та ячмінь. Для відкриття ринку Китаю для української пшениці, сорго, гороху та інших культур потрібно підписати відповідні міждержавні фітосанітарні протоколи.

Україна та Китай вже підписали меморандум про співпрацю. Сторони спільно створять китайсько-українську Раду з міжнародного співробітництва в аграрній галузі для реалізації спільних аграрних проєктів двох країн.

Україна закупила рекордну кількість сиру. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24