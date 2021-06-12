Україна почала імпортувати значно більше сирів

Впродовж січня-травня 2021 року Україна імпортувала 20,7 тисяч тонн сирів. Це на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Якщо вимірювати грошовий еквівалент, то він зріс на цілих 35% – до 96 мільйонів доларів.

Цікаво Сильний гравець і зірка: про нові гібриди озимого ріпаку під систему Clearfield

Найбільше продукції в Україну завезли з Польщі (36 мільйонів доларів), Німеччини (20,9 мільйонів доларів) та Нідерландів (9,3 мільйонів доларів).

Експорт українських сирів також виріс на 30% – до 2,7 тисяч тонн. Грошовий еквівалент склав 9,9 мільйонів доларів.

Найбільшими покупцями української продукції стали Казахстан, Молдова та Азербайджан.

Ціни в Україні продовжують зростати. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24