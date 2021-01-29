Україна почала купляти більше сирів рідкісних сортів

29 січня 2021 , 22:40
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У 2020 році обсяг імпорту сирів в Україну виріс на 97%. При цьому значно збільшився попит на нетрадиційні для нашої країни сорти.

Джерело: УКАБ

Загальна сума імпорту сирів минулоріч склала 210,4 мільйона доларів, що на 101,6 мільйона більше, ніж роком раніше.

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Структуру імпорту сирів в Україну по категоріям

  • свіжі сири – 26%
  • плавлені сири – 13%
  • блакитні сири – 4,5%
  • сири терті або в порошку – 0,5%
  • інші сири – 56%

Ріст обсягу імпорту відбувся майже в кожній категорії. На це вплинула, в першу чергу, внутрішня ціна на сировину. При цьому в 2020 році значно зріс попит на рідкісні сорти сирів.

Імпорт рідкісних сортів в Україну

  • Гауда (Gouda) – більше в 3,4 рази (3 тисяч тонн)
  • Фета (Feta) – більше в 2,6 (0,75)
  • Чедер (Cheddar) – більше в 2,5 (0,45)
  • Горгонзола (Gorgonzola) – більше в 2,2 (0,17)
  • Едем (Edam) – більше в 2 (0,61)
  • Пармезан (ParmіgіanoReggіano) – більше в 1,7 (0,23)
  • Брі (Brіe) – більше в 1,5 (3,2)
  • Камамбер (Camembert) – більше в 1,5 (1,1)

Топ5 країн-постачальників сирів в Україну
(тисячі тонн)

  • Польща – 22,4 (48%)
  • Німеччина – 9,2 (20%)
  • Франція – 3,8 (8%)
  • Нідерланди – 3,5 (7%)
  • Італія – 1,9 (4%)

Ситуація, яка склалася на ринку сирів в Україні, йде не на користь вітчизняним виробникам, оскільки їм складно конкурувати в ціні та якості з продукцію ЄС. Намагаючись відновити в другій половині 2020 року виробництво сирів, українські виробники мусили максимально експортувати, бо знали, що на початку 2021 року продажі будуть слабкими, – кажуть експерти.

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