Україна почала купляти більше сирів рідкісних сортів

У 2020 році обсяг імпорту сирів в Україну виріс на 97%. При цьому значно збільшився попит на нетрадиційні для нашої країни сорти.
Джерело: УКАБ
Загальна сума імпорту сирів минулоріч склала 210,4 мільйона доларів, що на 101,6 мільйона більше, ніж роком раніше.
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Ріст обсягу імпорту відбувся майже в кожній категорії. На це вплинула, в першу чергу, внутрішня ціна на сировину. При цьому в 2020 році значно зріс попит на рідкісні сорти сирів.
Ситуація, яка склалася на ринку сирів в Україні, йде не на користь вітчизняним виробникам, оскільки їм складно конкурувати в ціні та якості з продукцію ЄС. Намагаючись відновити в другій половині 2020 року виробництво сирів, українські виробники мусили максимально експортувати, бо знали, що на початку 2021 року продажі будуть слабкими, – кажуть експерти.Які тенденції пануватимуть на ринку сільськогосподарських продуктів у майбутньому? Читайте у статті Агро24 "Нова аграрна революція: як прогодувати населення Землі".