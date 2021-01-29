Україна почала купляти більше сирів рідкісних сортів

У 2020 році обсяг імпорту сирів в Україну виріс на 97%. При цьому значно збільшився попит на нетрадиційні для нашої країни сорти.

Джерело: УКАБ

Загальна сума імпорту сирів минулоріч склала 210,4 мільйона доларів, що на 101,6 мільйона більше, ніж роком раніше.

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Структуру імпорту сирів в Україну по категоріям

свіжі сири – 26%

плавлені сири – 13%

блакитні сири – 4,5%

сири терті або в порошку – 0,5%

інші сири – 56%

Ріст обсягу імпорту відбувся майже в кожній категорії. На це вплинула, в першу чергу, внутрішня ціна на сировину. При цьому в 2020 році значно зріс попит на рідкісні сорти сирів.

Імпорт рідкісних сортів в Україну

Гауда (Gouda) – більше в 3,4 рази (3 тисяч тонн)

Фета (Feta) – більше в 2,6 (0,75)

Чедер (Cheddar) – більше в 2,5 (0,45)

Горгонзола (Gorgonzola) – більше в 2,2 (0,17)

Едем (Edam) – більше в 2 (0,61)

Пармезан (ParmіgіanoReggіano) – більше в 1,7 (0,23)

Брі (Brіe) – більше в 1,5 (3,2)

Камамбер (Camembert) – більше в 1,5 (1,1)

Топ5 країн-постачальників сирів в Україну

(тисячі тонн)

Польща – 22,4 (48%)

Німеччина – 9,2 (20%)

Франція – 3,8 (8%)

Нідерланди – 3,5 (7%)

Італія – 1,9 (4%)

Ситуація, яка склалася на ринку сирів в Україні, йде не на користь вітчизняним виробникам, оскільки їм складно конкурувати в ціні та якості з продукцію ЄС. Намагаючись відновити в другій половині 2020 року виробництво сирів, українські виробники мусили максимально експортувати, бо знали, що на початку 2021 року продажі будуть слабкими, – кажуть експерти.

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