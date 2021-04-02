1 апреля 2021 года начали действовать новые правила торговли между Украиной и Великобританией.

31 марта закончился переходный период, введенный в связи с Brexit – выходом Великобритании из состава Евросоюза. Поэтому с 1 апреля экспортные грузы из Украины в Великобританию должны сопровождаться исключительно формами ветеринарных сертификатов, которые опубликованы на официальном вебпортал Госпродпотребслужбы в разделе "Сертификаты на экспорт из Украины" – "Великобритания".

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В то же время ввоз подконтрольных товаров из Великобритании с 1 апреля возможен в случае, если грузы сопровождаются:

согласованными двусторонними формами ветеринарных сертификатов, которые опубликованы на официальном вебпортал Госпродпотребслужбы в разделе "Сертификаты на импорт в Украину" – "Великобритания"

или

формами международных сертификатов, утвержденными приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 14.07.2020 №1329 "Об утверждении форм международных сертификатов".

Комментарий о новых правилах торговли

Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая:

С коллегами из Великобритании продолжается кропотливая работа для обеспечения обеих стран необходимыми экспортными и импортными возможностями. На сегодня имеем 19 сертификатов на экспорт продукции и 11 сертификатов на импорт. Работа продолжается…

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