Україні вдалося встановила світовий рекорд з озеленення планети. За добу нам вдалося висадити 5,5 мільйонів дерев.

10 квітня Україна взяла участь в акції "1 мільйон дерев за 1 добу у 100 країнах світу". Організовував захід глобальний екологічний проєкт "Greening of the Planet".

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Загалом в заході взяли участь понад 2 мільйони учасників з 110 країн. Понад півмільйона учасників активізувала Україна. Понад 70 закордонних дипломатичних установ України взяли участь або планують долучитися до ініціативи.

Всього українці висадили 5 544 679 дерев. З них в Україні – 4 124 590, у світі – 1 420 089. Саджали дерева 184 видів.

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