Україна різко обвалила експорт яєць

Джерело:Державна митна служба
Українські виробники яєць постачають за кордон значно менше продукції, аніж раніше.
У січні та лютому поточного року Україна відправила на експорт лише 7,3 тисяч тонн яєць.
Цікаво Сканер шкідливих добавок: українці створили унікальний додаток
Якщо порівнювати з показником за аналогічний період минулого року, то експорт знизився у 2,7 рази. Грошовий еквівалент склав 8,3 мільйонів доларів, що в 2,1 рази менше показника 2020 року.
У перші місяці 2021 року головними покупцями українських яєць стали: