Україна різко обвалила експорт яєць

Українські виробники яєць постачають за кордон значно менше продукції, аніж раніше.

У січні та лютому поточного року Україна відправила на експорт лише 7,3 тисяч тонн яєць.

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Якщо порівнювати з показником за аналогічний період минулого року, то експорт знизився у 2,7 рази. Грошовий еквівалент склав 8,3 мільйонів доларів, що в 2,1 рази менше показника 2020 року.

У перші місяці 2021 року головними покупцями українських яєць стали:

ОАЕ (35,7%);

Латвія (25,4%);

Саудівська Аравія (11%).

Україна збільшує постачання м'яса з-за кордону. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24