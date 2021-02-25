Україна шаленими темпами нарощує імпорт ковбас та м'ясних виробів

У 2020 році Україна імпортувала вдвічі більше м'ясо-ковбасних виробів, ніж роком раніше.

Впродовж останніх років Україна значно наростила імпорт м’ясо-ковбасних виробів. У 2020 році імпорт ковбас зріс до показника 4,7 тисяч тонн, що в 12 разів перевищує показник п’ятирічної давнини та вдвічі – 2019 року.

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Цікаво, що попри це частка імпортованих ковбас у загальній пропозиції на українському ринку залишається незначною – лише 1,4%.

Основними постачальниками м’ясо-ковбасних виробів в Україну є європейські країни. І якщо за обсягами продукції безумовно лідирує Польща (73%), то у грошовому еквіваленті перше місце посідає Іспанія (43%). Це свідчить про імпорт з Іспанії більш делікатесної групи, якою відома ця країна, – зазначила аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Експорт ковбасних виробів із України також зростає, однак його обсяги в порівнянні з імпортом значно менші. У 2020 році було експортовано 1,4 тисяч тонн, що в 2,6 раза вище за показника попереднього року.

Основними країнами-покупцями українських ковбас у 2020 році були Нігерія (25%), Грузія (21%), Азербайджан (13%), Йорданія (11%) та Молдова (5%).

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