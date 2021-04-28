Україна скоротила поголів'я кіз та овець

Станом на 1 квітня 2021 року Україна нараховувала 1,32 мільйона голів овець і кіз. Це на 5% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Зараз господарства утримують 1,16 мільйона голів кіз та овець. Якщо порівнювати з минулим роком, то показник знизився на 4,9%.

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Сільськогосподарські підприємства нараховують 160,5 тисяч голів, що менше за показник минулого року на 8%.

Зазначимо, що при аналізі даних не враховуються тимчасово окупована територія Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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