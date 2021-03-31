Україна скоротила продаж равликів

Початок 2021 року не подарував високих показників у сфері експорту равликів. У порівнянні з першими місяцями 2020 року показник суттєво зменшився.

За січень та лютий 2021 року Україна відправила на експорт 67,3 тонн равликів. Це на 20,7% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Виробникам вдалося заробити 103 тисячі доларів – аж на 49,5% менше, ніж в перші місяці 2020 року.

Єдиним покупцем українських равликів у 2021 року стала Литва – саме туди вирушила уся продукція.

Що стосується імпорту равликів, то він майже не відбувався, показник у порівнянні з минулим роком впав на 99,6%.

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