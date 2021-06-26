Україна скоротила виробництво молока

У перші місяці 2021 року українські виробники молока скоротили виробництво продукції. Показник впав на 5,3% – до 3,4 мільйонів тонн.

Збільшити виробництво молока вдалося лише двом областям: Тернопільській (5,3%) та Хмельницькій (1,2%). В інших областях виробництво молока мало низхідний тренд.

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Ситуація на ринку зараз доволі напружена. Вже півроку ціни на молоко залишаються стабільними, а сезонний спад вартості вже позаду. Але разом з тим виробники не знають, яких цін чекати восени та які це матиме наслідки для галузі. Також на ринку не вистачає молока-сировини, а "розігнати" його промислові об'єми непросто.

Загострює ситуацію і стрімке наближення ринку землі. Вже менше, ніж за півмісяця в Україні запрацює обіг сільгоспземель. Як буде діяти ринок в нових умовах, поки не відомо. Всі зайняли вичікувальні позиції, – пояснила аналітик Асоціації виробників молока Яна Лінецька.

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