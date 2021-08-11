Україна стала другим експортером меду в світі

Українські виробники меду суттєво збільшили експорт свого товару, й наша країна вийшла на 2 місце серед найбільших постачальників меду в світі.

До топ-5 ключових експортерів натурального меду на світовий ринок ввійшли Китай, Україна, Аргентина, Індія та Бразилія. Сумарно вказані країни згенерували 54% світового експорту у 2020 році, – написала на своїй сторінці у Facebook консультант Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка.

Зверніть увагу! В Україні створять перший Медовий парк

Загалом, за даними ITC TradeMap 2021, світова торгівля медом в 2020 році зросла до 711,3 тисяч тонн, що на 13% перевищує показник 2019-го.



Світова торгівля медом / Інфографіка ITC TradeMap

У вартісному виразі ринок сягнув 2,25 мільярда доларів – це на 15% вище за результат 2019 року.



Динаміка експорту меду / Інфографіка ITC TradeMap

На думку Анни Бурки, зростання попиту на мед обумовлене, в першу чергу, впливом пандемії COVID-19, формуванням нових споживацьких звичок та орієнтацією на продукти з користю для здоров'я, що позитивно впливають на імунну систему.

Цікаво! Смарт-вулик: на Закарпатті пасічники випробують інноваційну розробку