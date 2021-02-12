Украина существенно нарастила аграрный импорт: что и где покупали
В 2020 году Украина импортировала агропродукции на 6,9 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем годом ранее.
Источник:Агро24
Украина увеличила поставки из всех регионов мира, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
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Сумма импорта-2020 из Европы увеличилась до 3554 миллиона долларов (в 2019-м было 3133 миллиона). Таким образом, европейские страны превысили половину всего украинского импорта агропродовольства – 51,6%.
Крупнейшие регионы-импортеры в Украину
(миллионы долларов)
- Европа – 3554 (51,5%)
- Азия – 1281 (18,6%)
- Латинская Америка – 511 (7,4%)
Главная страна-импортер
Первое место в рейтинге поставщиков агропродукции в Украину с 2017 года стабильно удерживает Польша. В прошлом году восточные соседи продали нам сельскохозяйственных товаров на сумму 828 миллионов дололарив. Это на четверть превысило показатель-2019 (659 миллинов).
Топ10 импортеров в Украину
(миллионы долларов)
- Польша – 828
- Германия – 504
- Италия – 498
- Турция – 485
- США – 300
- Франция – 296
- Нидерланды – 284
- Норвегия – 228
- Испания – 214
- Китай – 199
Что покупала Украины?
(миллионы долларов)
- плоды, ягоды и орехи – 795
- рыба и ракообразные – 680
- алкогольные и безалкогольные напитки – 587
- табачные изделия – 557
- различные пищевые продукты – 485
- какао-бобы и шоколад – 376
- семена масличных культур – 319
Какова ситуация с экспортом?
Экспорт агропродукции из Украины по итогам-2020 остался почти на уровне предыдущего года – 22,2 миллиарда долларов. Такие данные Минразвития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Обращает внимание тот факт, что заметно сократился экспорт агропродукции в страны Евросоюза – на 10,8% (до 6,53 миллиарда евро). И это в то время, когда импорт растет…
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