В 2020 году Украина импортировала агропродукции на 6,9 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем годом ранее.

Украина увеличила поставки из всех регионов мира, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

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Сумма импорта-2020 из Европы увеличилась до 3554 миллиона долларов (в 2019-м было 3133 миллиона). Таким образом, европейские страны превысили половину всего украинского импорта агропродовольства – 51,6%.

Крупнейшие регионы-импортеры в Украину

(миллионы долларов)

Европа – 3554 (51,5%) Азия – 1281 (18,6%) Латинская Америка – 511 (7,4%)

Главная страна-импортер

Первое место в рейтинге поставщиков агропродукции в Украину с 2017 года стабильно удерживает Польша. В прошлом году восточные соседи продали нам сельскохозяйственных товаров на сумму 828 миллионов дололарив. Это на четверть превысило показатель-2019 (659 миллинов).

Топ10 импортеров в Украину

(миллионы долларов)

Польша – 828 Германия – 504 Италия – 498 Турция – 485 США – 300 Франция – 296 Нидерланды – 284 Норвегия – 228 Испания – 214 Китай – 199

Что покупала Украины?

(миллионы долларов)

плоды, ягоды и орехи – 795

рыба и ракообразные – 680

алкогольные и безалкогольные напитки – 587

табачные изделия – 557

различные пищевые продукты – 485

какао-бобы и шоколад – 376

семена масличных культур – 319

Какова ситуация с экспортом?

Экспорт агропродукции из Украины по итогам-2020 остался почти на уровне предыдущего года – 22,2 миллиарда долларов. Такие данные Минразвития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Обращает внимание тот факт, что заметно сократился экспорт агропродукции в страны Евросоюза – на 10,8% (до 6,53 миллиарда евро). И это в то время, когда импорт растет…

Что больше всего удивляет в данных импорта агропродукции в Украину? Фантастический прыжок картофеля! Читайте об этом в материале Агро24 "Импорт картофеля в Украину за последние два года вырос на 2500%".