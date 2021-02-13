Україна вдвічі наростила експорт цукру

Українські аграрії збільшили експорт цукру, заробивши з початку року близько мільйона доларів.

З початку 2020/21 маркетингового року Україна експортувала понад 70 тисяч тонн цукру, що майже удвічі більше за попередній показник.

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Щоправда, у січні експорт склав лише 1,8 тисяч тонн, що в 10 разів менше показника минулого січня. У січні 2019 року експортери цукру заробили 919 тисяч доларів.

Найбільшими покупцями українського цукру у січні 2021 року стали Ізраїль (56,21%), Німеччина (39,65%) та Молдова (1,85%).

Імпорт цукру за січень 2021 року склав 876 тонн.

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