Україна відкрила для себе новий ринок збуту молока

Українське імпортне молоко отримало нового покупця. Свій ринок для українських виробників молока і молочних продуктів відкрила Лівія.

Україна домовилася про відкриття ще одного зовнішнього ринку для українських виробників молока та молочних продуктів.

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Цього разу відкрито ринок Лівії для українського молока та молочних продуктів. Щиро дякую за співпрацю компетентним органам Лівії та Повіреному у справах Держави Лівія в Україні пану Беніссу Аделу, з яким я мала продуктивну зустріч на початку квітня, – повідомила Владислава Магалецька.

Це вже п’ятий ринок для наших виробників та експортерів молокопродуктів, який Держпродспоживслужба відкрила у цьому році. З січня 2021 року українські експортери молока та молопродуктів отримали можливість експортувати свою продукцію в Ліван, Японію, Аргентину та Південну Корею.

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