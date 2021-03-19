Українське сільське господарство має високий потенціал виробництва і переробки зернових і олійних культур. Але розкрити його не може через низький рівень розвитку інфраструктури зберігання врожаю.

Аналіз ринку зерносховищ в Україні, проведений консалтинговою компанією Pro-Consulting, свідчить – в країні є близько 800 сертифікованих елеваторів, загальна ємність яких дозволяє зберігати приблизно 33,8 мільйонів тонн зерна. Це майже вдвічі менше об'єму врожаю, який українські аграрії збирають щороку. Відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм, інфраструктура зерносховищ повинна вміщати валовий середньорічний збір зернових з коефіцієнтом 1,2.

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Через нестачу елеваторів і низьку якість частини з наявних втрати врожаю складають від 15 до 30% на рік, – зазначається в аналітичному матеріалі компанії.

Елеватор як бізнес-проєкт

Загальна сума фінансових ресурсів на будівництво елеваторного комплексу, здатного одночасно зберігати до 30 тисяч тонн зерна, становить 5,8 мільйона євро.

Найбільш витратними є будівельні роботи, придбання устаткування і формування фонду оборотних коштів. За умови грамотно складеного бізнес-плану, рентабельність інвестицій в такий елеватор складе 91%, а період його окупності становитиме менше шести років.

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