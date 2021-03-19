Украинское сельское хозяйство имеет высокий потенциал производства и переработки зерновых и масличных культур. Но раскрыть его не может из-за низкого уровня развития инфраструктуры хранения урожая.

Анализ рынка зернохранилищ в Украине, проведенный консалтинговой компанией Pro-Consulting, свидетельствует – в стране есть около 800 сертифицированных элеваторов, общая емкость которых позволяет хранить примерно 33,8 миллиона тонн зерна. Это почти вдвое меньше урожая, который украинские аграрии собирают ежегодно. В соответствии с общепринятыми международными нормами, инфраструктура зернохранилищ должна вмещать валовой среднегодовой сбор зерновых с коэффициентом 1,2.

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Из-за недостатка элеваторов и низкого качества части из имеющихся, потери урожая составляют от 15 до 30% в год, – говорится в аналитическом материале компании.

Элеватор как бизнес-проект

Общая сумма финансовых ресурсов на строительство элеваторного комплекса, способного одновременно хранить до 30 тысяч тонн зерна, составляет 5,8 миллиона евро.

Наиболее затратными являются строительные работы, приобретение оборудования и формирования фонда оборотных средств. При грамотно составленном бизнес-плане, рентабельность инвестиций в такой элеватор составит 91%, а период его окупаемости будет менее шести лет.

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