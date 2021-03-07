Украинские фиктивные компании экспортируют зерно фиктивным фирмам за границу, оставляют там валютную выручку, из-за чего Украина имеет миллиарды долларов убытков.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр аграрной политики Украины Роман Лещенко.

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Министр отметил, что Украина теряет деньги из-за того, что не отслеживает происхождение и движение зерна, которое продается за границу. Такая ситуация негативно влияет на общее состояние украинского сельского хозяйства.

Сегодня агросектор, с точки зрения государственной поддержки, имеет ничтожные 4-5 миллиардов долларов. И мы, чтобы поддержать фермера, чтобы дать ему дотацию на корову, боремся эти копейки, – сказал Лещенко. – А деньги лежат у нас просто на земле – только нужны жесткий контроль, система налогообложения, открытое пространство данных, минимизация количества чиновников, а главное – четкое отслеживание происхождения товара. Где ты взял это зерно, которое экспортируешь? Ты пришел к государству возместить НДС? Покажи конечный ход этого товара.

Коррупция в агросекторе

Лещенко во время эфира также рассказал о коррупции на рынке земли.

В Украине зарегистрированы 33 миллиона гектаров сельскохозяйственного назначения, – называет цифры министр. – Но только за 22 миллиона гектаров платятся налоги. Еще 3 миллиона – личные крестьянские хозяйства. То есть еще 8 миллионов гектаров – это внутренний оффшор в стране, "теневая" земля, за которую не платят налоги.

Земельные схемы

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проанализировало законы в земельной сфере и выявило наиболее распространенные коррупционные схемы. Подробнее читайте в материале Агро24 "Коррупция в земельной сфере: НАПК назвало самые распространенные схемы".