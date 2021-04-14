За підсумками поточного року США можуть змістити Україну з позиції основного постачальника кукурудзи до Китаю. Така ситуація трапилася вперше з 2015 року.

У січні-лютому поточного року Китай активно імпортував зернову із США. Завдяки цьому штатам вдалося випередити Україну в поставках кукурудзи.

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На думку операторів ринку, поставки американської зернової можуть скласти близько 70% від усього імпорту кукурудзи в КНР в поточному році.

Варто відзначити, що з березня 2020 року в Китаї ціни на кукурудзу активно підвищувалися, досягаючи позначки в 442 доларів/тонна. Зростання цін обумовлене змінами в балансі попиту і пропозиції кукурудзи в КНР. Зокрема, запаси зернової в країні значно скоротилися.

Внаслідок цього імпорт кукурудзи в КНР різко збільшився. У січні-лютому Китай імпортував 4,8 мільйонів тонн зернової, що на 414% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

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