Україна заборонила імпорт свиней з ЄС: причина та як це вплине на ціну

Європейські виробники не зможуть завозити свиней в Україну. Причиною стала африканська чума, спалахи якої виявили і в сусідніх з Україною Румунію та Угорщині.

Повідомляється, що заборона ввозити в Україну свиней та похідну продукцію із країн, де виявили африканську чуму, введена з метою запобігання поширенню хвороби і на нашу країну.

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Небезпечну хворобу вже зафіксували у Словаччині, Румунії, Латвії, Естонії, Болгарії та Угорщині. Винятками можуть бути тварини і продукція, які пройшли спеціальну обробку.

Такі норми можуть позначитися і на цінах. Європейська свинина дешевша за вітчизняну, тож цілком можливо, що вартість свинини в Україні незабаром зросте.

Після Великодня деякі продукти вже подешевшали. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24