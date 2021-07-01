Україна може заборонити імпорт молока та молочної продукції з Білорусі

Українські молочники мають намір ініціювати заборону на імпорт молока і молочних продуктів з Білорусі. Білорусь ввела заборону на ввезення української продукції ще в 2016 році.

Вже зараз українські молочні компанії готують заяву про захист від білоруської молочної продукції.

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Як розповів голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим Чагаровський, Білорусь вже давно підтримала заборону Росії на ввезення молочної продукції з України.

З 1 січня 2016 року жодного кілограма молочної продукції з України на митну територію Білорусі не надійшло. Разом з цим, для експорту в Україну Білорусь відкрила 14 молочних підприємств, – сказав він.

У лютому 14 молочних компаній подали заяву про спеціальне розслідування щодо захисту від зростаючого імпорту. Мінекономіки відмовило у розслідуванні, тому молочники готують повторну заяву.

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