Україна заробляє на експорті 50 мільярдів доларів на рік: чим та з ким торгуємо

Майже половину українського експорту складає готова продукція, натомість сировина становить лише 35%.

Україна у 2019 році досягла пікового результату експорту, заробивши 50 мільярдів доларів. Через пандемію повторити результат не вдалося, але експорт приніс в державу 49 мільярдів доларів.

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Сировина становить 35% нашого експорту, ще 25% – своєрідні “напівфабрикати”, а готова продукція займає 40% (від соняшникової олії до побутової техніки).

В ухваленій світовій класифікації існує майже 5200 різновидів найменувань товарів, 4000 з яких експортує і Україна. Це свідчить про диверсифікацію української економіки.

Структура експорту зараз має такий вигляд:

зернові 19,1%;

чорні метали 15,6%;

жири й олії 11,7%;

машини та обладнання 9,1%.

Крім того, ми весь цей час активно продаємо руду, продукцію тваринництва, хімічної промисловості, дерево, продукти харчування та промислові товари, такі як меблі та іграшки.

Впродовж останніх 5 років головним партнером України є Євросоюз. Особливо активно йде торгівля з Польщею, Угорщиною, Румунією, Німеччиною, Нідерландами, Італією та Іспанією. Крім того, Україна розвиває напрямки Середземномор’я, Північної Африки та Близького Сходу.

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