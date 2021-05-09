Україна збільшила експорт овочів

Попри пандемію та карантинні обмеження у першому кварталі 2021 року українські аграрії зуміли наростити експорт всіх позицій овочів.

Обсяг експорту цибулі склав 11 тисяч тонн, його вартість оцінюють у 2,3 мільони доларів (+44%). Зросли доходи і від експорту огірків (+62%), томатів (+100%), капусти (+38%).

Цікаво Як відкриття ринку землі вплине на орендні відносини

Прибуток від продажу за кордон консервованих томатів українського виробництва збільшились до 18 мільйонів доларів (+10%). Цікаво, що кількісний показник у цьому сегменті знизився.

Зменшилися поставки на глобальний ринок різних соків, що знизило прибуток до 12 мільйонів доларів (-31%).

Вартість усіх продуктів поступово зростає. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24