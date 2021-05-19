Україна збільшила імпорт живої птиці

У 2021 році Україна імпортувала 32,5 мільйона голів живої свійської птиці: курей, качок, гусей, індиків, цесарок. Це на 8,4% перевищує минулорічний показник.

Що стосується грошового еквіваленту, то в період січень-лютий він становив 22,9 мільйона доларів. У порівнянні з минулорічним показником це більше на 16,2%.

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Найбільшими постачальниками живої птиці впродовж цих чотирьох місяців стали сусідні і ближні країни. 37,8% птиці в Україну завезли з Угорщини. Частка Польщі становить 24,6%, а на третьому місці із показником у 15,8% опинилась Німеччина.

Раніше також повідомлялося, що імпорт великої рогатої худоби в Україну скоротився на 20%.

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