Україна збільшила виробництво яблучного соку
7 жовтня 2021 , 19:07Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
Українські виробники яблучного соку нарощують свої потужності. Їм вдалося значно перевищити минулорічний показник.
Впродовж 2021 року українські виробники яблучного соку виготовили вже 33,1 мільйонів літрів продукції. Це аж на 68,4% більше за минулорічний показник.
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Особливо продуктивним видався серпень. За цей місяць було виготовлено 13,4 мільйонів літрів – на 140,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Також зазначається, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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