Виробництво соняшнику має вирости до 16,6 мільйонів тонн, а експорт соняшникового шроту становитиме щонайменше 5,3 мільйони тонн.
Цікаво Як зупинити знеліснення в Україні
Разом з тим USDA уточнило, що зростання експорту соняшникової олії і шроту порівняно з низьким рівнем минулого маркетингового сезону відбудеться завдяки відновленню обсягів екстракції олії в Україні.
Що стосується ріпаку, то USDA також очікує відновлення виробництва ріпаку в Україні до 3 мільйонів тонн, і майже вся ця продукція піде на експорт.