Аграріїв закликають обробити рослини інсектицидами, щоб урожаю нічого не загрожувало. Разом з тим наголошується на необхідності використання препаратів, які є в "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні".

Цікаво Молоко та м'ясо будуть дорожчати

Препарати допоможуть захистити посіви зернових колосових культур також від злакових попелиць, злакових блішок, злакових п`явиць, злакових мух, цикадок.

Квіткоїд починає атакувати і озимий ріпак, а з часом рослина опиниться під загрозою інших шкідників.

Штучне м'ясо стало ближчим до виходу на широкий ринок. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Ціна "лабораторного" м'яса зменшилася до 4 доларів".