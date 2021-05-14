Аграріїв закликають обробити рослини інсектицидами, щоб урожаю нічого не загрожувало. Разом з тим наголошується на необхідності використання препаратів, які є в "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні".
Цікаво Молоко та м'ясо будуть дорожчати
Препарати допоможуть захистити посіви зернових колосових культур також від злакових попелиць, злакових блішок, злакових п`явиць, злакових мух, цикадок.
Квіткоїд починає атакувати і озимий ріпак, а з часом рослина опиниться під загрозою інших шкідників.