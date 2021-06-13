Україна зменшила експорт органіки до ЄС: показові цифри

Україна у 2020 році порівняно з 2019-м суттєво зменшила експорт органічних продуктів до Євросоюзу.

Європейська комісія оприлюднила звіт щодо обороту органічної продукції в країнах ЄС у 2020 році. Зокрема, у документі зазначається, що багато країн зменшили обсяги поставок до Євросоюзу. На жаль, один із найбільших спадів продемонструвала Україна, яка в 2020 році експортувала до ЄС 217 210 тонн органічної продукції, в той час як у 2019-му було 282 427 тонн. Тобто відбулося зменшення майже на чверть.

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Експорт органічної продукції з України до ЄС (у 2020 році порівняно з 2019-м)

пшениця -34%

напої -22%

макуха -22%,

олійні (крім сої) -12%

цукор -10%

Які органічні продукти імпортував ЄС у 2020 році?

Найвищі відсотки від всього імпорту мають тропічні фрукти, горіхи та спеції – 30%, макуха – 8%, цукор буряковий та тростинний – 7%, овочі – 5%.

При цьому порівняно з 2019 роком зріс імпорт оливкової олії – на 41%, рису – на 33%, тропічних фруктів, горіхів та спецій – на 9%, кави, чаю та мате – на 5%…

Торік вперше було зафіксовано імпорт до ЄС органічної продукції із казеїну.