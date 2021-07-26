Україна знизила експорт соняшникової олії

У порівнянні з минулим роком Україна експортувала значно менше соняшникової олії. Суттєву різницю відчули й іноземні ринки.

За підрахунками аналітиків, у вересні – червні 2020/21 маркетингового року експорт соняшникової олії з України сягнув 4,75 мільйона тонн. У порівнянні з попереднім роком показник впав на 18%.

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Експортний потенціал 2020/21 МР знижений до 5,38 мільйона тонн – це мінус 19% до 2019/20 МР, в межах граничного обсягу експорту, зафіксованого в меморандумі між Міністерством економіки України та Асоціацією “Укроліяпром”, що призведе до високих перехідних запасів, – йдеться в повідомленні аналітиків.

На ключових ринках збуту динаміка теж нестабільна. Китай та Саудівська Аравія показали плюс 32% та 23% відповідно, а країни ЄС та Індія знизили показники на 32% та 13%.

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