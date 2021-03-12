Україна знизила виробництво цукру до історичного мінімуму

Українські цукрові заводи в 2020 році виробили 982 тисячі тонн солодкого продукту, що на 34% нижче рівня-2019. Падіння виробництва відбувається на тлі скорочення споживання і експорту.

Причини скорочення виробництва – зменшення обсягів вирощення цукрового буряку в Україні та низькі ціни на цукор на українському та світовому ринках.

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У 202 році було зібрано 8,3 мільйона тонн цукрового буряку, що 19% менше валового збору попереднього року, – зазначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. – Скорочення відбулося в основному за рахунок зменшення посівних площ. Два попередні роки рівень рентабельності вирощування цукрового буряку був негативний, відповідно, частина аграріїв внесли корективи в свої посівні площі, переключившись на більш рентабельні культури. Не дуже сприятливі погодні умови 2020 року, що призвели до пізнього старту збору врожаю, в комбінації з недостатнім використанням пестицидів та агрохімікатів через обмеженість фінансових ресурсів знизили врожайність та цукристість буряків.

Загалом, починаючи з 2016-го до початку 2020 року, світові ціни на цукор демонстрували поступове зниження, і ціна на цукор на світовому ринку впала на 48%. Причиною цьому слугувала надлишкова пропозиція в комбінацією зі світовою тенденцією на здорове харчування зі зменшенням рівня споживання цукру. Подібна тенденція спостерігалася і в Україні – за останні 5 років рівень споживання цукру на 1 людину скоротився на 19% і в 2019 році склав 28,8 кілограмів на рік.

При цьому, у 2020 році було експортовано 151 тисячу тонн цукру, що 36% менше за попередній рік. За перші два місяці 2021-го український експорт цукру практично відсутній, так як зменшена пропозиція призвела до зростання цін та зацікавленості виробників реалізувати продукцію саме на внутрішньому ринку.

Однак треба врахувати, що протягом року світові ціни на цукор зростатимуть. Низька ціна в попередні роки скоротила обсяги виробництва не лише в Україні, а й у ряді країн-виробників.

Зростання ціни на світовому ринку дає підстави сподіватися на відновлення обсягів виробництва цукру як для задоволення внутрішніх потреб, так і для відновлення експортних відвантажень відповідно до потреб світового ринку. Наразі міністерство економіки розглядає варіант встановлення квоти на імпорт цукру-сирцю з цукрової тростини на рівні 260 тисяч тонн на 2021 рік та вже приймає заявки на розподіл даної квоти.

Виробництво цукру в ЄС

У 2020/2021 маркетинговому році у Європейському Союзі очікується зменшення виробництва цукру, включаючи ізоглюкозу (глюкозно-фруктозний сироп), до показника у 15,4 мільйона тонн, що майже на 15% нижче, ніж у попередньому маркетинговому році. Такий розрахунок оприлюднила виробник цукру – компанія Pfeifer&Langen.