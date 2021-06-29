Україна знову в топі експортерів курятини в ЄС

Україна в порівнянні з минулим роком експортувала до країн Євросоюзу вдвічі менше м'яса птиці. Втім, навіть попри це ми залишилися у трійці головних постачальників курятини в ЄС.

За підсумками січня – червня Україна експортувала в країни ЄС лише 13,5 тисяч тонн м'яса птиці. Це на цілих 55% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Та навіть попри таке велике падіння показника нам вдалося повернутися в трійку найбільших постачальників м'яса птиці в ЄС.

На першому місці з показником 73,5 тисяч тонн розташувалася Бразилія, а на другій сходинці опинився Таїланд, який завіз у ЄС 45,7 тисяч тонн.

Також повідомляється, що Україна в січні – квітні збільшила імпорт курятини з ЄС до 49,3 тисяч тонн (+45%) та стала другим найбільшим імпортером цієї продукції з Європи.