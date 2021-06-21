В Україні найбільший дефіцит черешні за останні 10 років

Весняні приморозки нанесли урожаю черешні дуже великої шкоди. Цього року поласувати ягодою зможуть не всі.

Весняні приморозки в центрі України та дощі перед збиранням врожаю на півдні країни створили найбільший дефіцит черешні за 10 років.

Цікаво Експерти BASF визначили найнебезпечніші хвороби соняшника

Лише на Черкащині врожайність черешні зменшилася аж вдвічі. Як розповів голова Асоціації розвитку інтенсивного садівництва Черкащини Олександр Маценко, ягода цього року буде дефіцитною.

Черешня – це продукт розкоші. Уцілому по Черкащині та по Україні черешні буде мало: Південь, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області – черешні практично не має. За десять років такого дефіциту ще не було. Навіть у минулому році при дев’яти градусах морозу була черешня. В цьому році менше черешні, але ціна на неї буде вища — приблизно 100-120 гривень, – зазначив він.

Раніше виробники черешні повідомляли про втрати урожаю на рівні 80%. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24