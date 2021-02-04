В Україні обвалилося промислове кролівництво

У 2020 році було реалізовано майже в 2 рази менше кролятини, ніж у попередній сезон.
Джерело: Державна служба статистики
У 2020 році промислові виробники реалізували на забій 15 тисяч голів кролів. Це аж на 95,5% менше, ніж у 2019 році.
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Жива маса забою становила 48,4 тонн кролів, що на 93,8% менше, ніж за 2018 рік. А от середня вага тварини складала 3,2 кілограми, що на 38% більше, ніж у 2019 році.
Також варто зазначити, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.Кролівництво – цікавий напрямок, проте його невелика прибутковість спонукала фермерів знизити обороти. Які нішеві напрямки найбільш прибуткові – читайте у матеріалі Агро 24 "Найприбутковіші нішеві агросектори: від мікрогріну до равликів – список".