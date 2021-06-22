Як повідомляють садівники, подекуди урожай груші через несприятливі погодні умови знизився вдвічі.

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Дерева сильно постраждали навесні у період поворотних заморозків. Тоді мороз знищив значну частину цвіту, і зав’язь просто не утворилася.

На грушу ціна буде рекордною. Якщо у нас була оптова ціна на грушу 45 гривень/кілограм, а в мережі була 70 гривень/кілограм, то в цьому ціна буде вищою, – переконаний голова Асоціації розвитку інтенсивного садівництва Черкащини Олександр Маценко.

Також цього року не варто чекати високих урожаїв вишні, абрикосів та сливи. Вони також неабияк постраждали через весняні заморозки і тривалу негоду.

Азербайджанським вченим вдалося виростити нові великі томати. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Томат вагою півкілограма: в Азербайджані виростили дивовижний овоч".