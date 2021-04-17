В Україні скоротять площі під цибулею

У 2021 році площі під ріпчастою цибулею в Україні зменшаться. Причиною цього є критично низькі ціни на продукцію.

Середні ціни на цибулю на українському ринку з кінця липня 2020 року продовжують змінюватись в межах 0,10-0,11 доларів за кілограм. До позначки у 0,13 ціни доходили лише в серпні минулого року.

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Таким чином, саме в Україні ціни на ріпчасту цибулю є найнижчими в Європі.

В поточному сезоні Україна має всі шанси експортувати рекордний обсяг цибулі ріпчастої як мінімум за останні п’ять маркетингових років. Проте, зростання експорту поки ніяк не позначився на цінах, і вони продовжують перебувати на гранично низьких рівнях.

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