В Україні спростять реєстрацію нових рослин

Зареєструвати нове насіння в Україні буде простіше. За відповідний законопроєкт вже проголосувала Верховна Рада.

Верховна Рада України проголосувала за основу законопроєкт №3850. Він передбачає спрощення процедур експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння.

Цікаво Мільярди гривень: скільки допомоги аграріям закладено у новому бюджеті та хто її отримає

За відповідне рішення проголосувало 260 депутатів. Наразі для того, щоб пройти процес державної реєстрації, потрібно пройти 3 – 4 бюрократичні процедури.

Новий законопроєкт гармонізує реєстрацію насіння відповідно до законів ЄС та зменшує формальну експертизу з 3 місяців до 20 днів.

Ринок добрив увійшов у кризовий період. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24