В Україні вирощують гігантські креветки: дослідниця створила підприємство вдома

На Житомирщині професорка “Житомирської політехніки” Олена Уваєва вирощує гігантську прісноводну креветку. Виробництво вона створила в домашніх умовах.

Науковиця окрім суто наукового інтересу також намагається розробити технологію, яка може здешевити цей вид креветок для українців.

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Вона вже два роки працює над технологією вирощування на Поліссі гігантських креветок, природнім середовищем проживання яких є Мала Азія.

“Батьківщина креветок – це тропічний клімат, це 28 градусів і, зрозуміло, що в наших умовах треба, щоб в акваріумі був нагрівач. Вирощування цих креветок в наших умовах є специфічним. Хоча сам вид є прісноводним, але личинки вирощують у морській воді. Досить непросто штучно створити таке середовище, щоб вони росли і розвивалися", – розповіла вона.

Креветок можна вирощувати вдома / Фото Суспільне

Науковиця зазначила, що цим креветкам за хороших умов для товарного виду треба 5-6 місяців, а нашим прісноводним ракам – від 2 до 4 років.

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