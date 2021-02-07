В Україні вирощують унікальну "бебі картоплю"

Дрібна картопля відрізняється хорошим смаком та швидким приготуванням.

Український виробник бебі моркви "Полтава-сад" розширив асортимент продукції фасованою, митою дрібною картоплею для швидкого приготування Baby Lou.

До речі Україна на шляху до нового експортного рекорду

Бебі картопля – це не відходи виробництва, так звана "свиняча" картопля, а спеціально вирощена дрібна картопля смачних сортів, доопрацьована й розфасована для зручного споживання. Її можна запікати, варити, смажити, використовувати в різних стравах.

Новим продуктом зацікавилися не лише побутові споживачі, а й ресторатори.

Як раніше повідомлялося, українські виробники не в змозі забезпечити усі потреби внутрішнього ринку. Через це на прилавках магазинів з'явилася іноземна продукція. Детальніше про це читайте в матеріалі Агро 24