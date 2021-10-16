В Україні зафіксували спалах пташиного грипу

Держпродспоживслужба виявила спалахи пташиного грипу у Миколаївській області. У Єланецькому ОТГ встановлено карантин.

Неблагополучною наразі визнали територію села Великосербулівка. Тут встановлено карантин з 12 жовтня 2021 року.

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Буферна зона карантину складає 3 кілометри. Повідомляється, що птахогосподарства у цьому районі відсутні, тому споживачам наразі можна не турбуватися.

Наразі фахівці вже вживають усі можливі заходи з подолання та запобігання поширенню небезпечної хвороби.

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