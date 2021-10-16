В Україні зафіксували спалах пташиного грипу
16 жовтня 2021 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:Держпродспоживслужба
Держпродспоживслужба виявила спалахи пташиного грипу у Миколаївській області. У Єланецькому ОТГ встановлено карантин.
Неблагополучною наразі визнали територію села Великосербулівка. Тут встановлено карантин з 12 жовтня 2021 року.
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Буферна зона карантину складає 3 кілометри. Повідомляється, що птахогосподарства у цьому районі відсутні, тому споживачам наразі можна не турбуватися.
Наразі фахівці вже вживають усі можливі заходи з подолання та запобігання поширенню небезпечної хвороби.
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