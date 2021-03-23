В Україні зменшилося поголів'я корів

Кількість корів в Україні продовжує зменшуватися. Приріст худоби минулого року не продемонструвала жодна область.

Станом на 1 березня 2021 року в Україні налічується 1 мільйон 673,2 тисяч голів корів. Це на 5,5% менше за минулорічний показник.

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В сільськогосподарських підприємствах сконцентровано 424,5 тисяч голів корів. Це на 1,9% менше, ніж у 2020-му. Наростили чисельність поголів’я за відповідний період господарства Івано-Франківської (+11,9%; 4,7 тисяч), Тернопільської (+5.5%; 13,4 тисяч) та Вінницької (+4,4%; 31 тисяч) областей.

Господарства населення за аналізований період скоротили утримання молочного поголів’я на 6,7% — до 1 мільйона 248,7 тисяч. Жодна з областей не показала приріст чисельності корів.

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