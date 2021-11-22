В Україні зменшується надій молока: чим це загрожує
Джерело:Асоціація виробників молока
Виробництво молока в Україні може суттєво постраждати. Негативна динаміка спостерігається вже впродовж тривалого часу.
В Україні впродовж останнього року зафіксували падіння виробництва молока. За 10 місяців показник отриманого надою впав на 6%.
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Як помітили експерти, скорочення стосується падіння виробництва в господарствах населення. Співвідношення виробництва промисловості господарства та населення 30,6% до 69,4%. І якщо за рік населення стало виробляти на 7,2% менше молока, то виробництво на підприємствах зросло на 0,6%.
Фахівці пророкують, що промислове виробництво втримає темпи та завершить рік без падіння. А от показник господарств населення продовжить падіння.
Якщо не прийняти екстрені рішення, то ситуація може погіршитись, адже підприємства можуть не встигнути покрити той дефіцит, який виникне через проблеми у господарств людей.