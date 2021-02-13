В Україні знову прогнозують зростання цін на продукти

Економіст Олег Пендзін пояснив причини подорожчання продуктів споживчого кошика та спрогнозував, якого росту цін варто очікувати в подальшому.

За словами експерта, варто звертати увагу не на ціну продукції, а яку частину доходів ми на неї витратимо.

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Сьогодні сім'я в Україні витрачає на продукти 50% доходу, тоді як в Європі цей показник становить 12-18%. Ціни на продукти приблизно однакові, але рівень доходів суттєво відрізняється.

Ціни, звичайно, залежать від наших зарплат, і навпаки. Наприклад, курячі яйця – в ціні є не тільки комбікорм, а й зарплата тих, хто працює, і так далі. Якщо три місяці тому яйце коштувало 1,70 гривні, то зараз 2,5 гривні. Об’єктивно, яйця не можуть коштувати на ринку менше ніж 35-36 гривень за десяток. Ось така арифметика, – сказав Олег Пендзін.

Також він розповів про темпи зростання доходів українців.

"Якщо ми порівнюємо доходи працездатного населення, то вони ростуть. Мінімалка зросла на 24%, при тому, що економіка впала. Але зарплата в доходах становить тільки 50%, решта – пенсії і соцвиплати, а там зростання набагато менше. Ми бачимо ситуацію, що в цілому доходи населення ростуть не такими темпами, як витрати цього ж населення. На жаль, бідні, пенсіонери, ті, хто сидять на соцвиплатах, не мають грошей на прожиток", – сказав економіст.

Експерт вважає, що ціни продовжать ріст, але вони будуть утримуватися в межах купівельної спроможності населення.

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