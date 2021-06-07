Українська черешня може стати найдорожчою у світі

Запізнілість сезону черешні може виявитися не єдиною проблемою покупців. Поласувати ягодами – недешеве задоволення. Ціна на черешню в Україні вища, аніж у Європі.

Соціальні мережі підірвала фотографія з одеського ринку. Черешню продавали із дуже оригінальним цінником: ціна за кілограм – 500 гривень, покуштувати одну ягідку – 7 гривень. Один сорт навіть коштував 680 гривень.

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Користувачі у коментарях влаштували своєрідну "перекличку" із цінами на черешню в своєму місті. Як написали українці, що проживають у Європі, в Ризі кілограм черешні коштує 7-8 євро (235-265 гривень), у Барселоні — 3-5 євро (100-165 гривень), у Мадриді — 2-2,50 євро (68-80 гривень).

Разом з тим в Україні ціни також дуже різноманітні. У Вінниці придбати черешню можна за ціною 150 гривень за кілограм, у Києві – 120-200. В мережі черешню продають дешевше.

Раніше повідомлялося, що збір урожаю черешні затримався через погоду. Також через холодну весну та дощі урожай не буде таким великим, як очікувалося.

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