Вони знову ростуть: 6 овочів, які можна відростити з відрізаних коренів
Готуючи страви зі свіжих інгредієнтів, завжди виникає питання, що робити з усім цим корінням від овочів. Замість того, щоб викидати у смітник, з нього можна зробити щось цілком корисне. Наприклад, виростити зелень прямо в себе на підвіконні.
Джерело:SIZZLFY
Відрощування коренів також чудовий спосіб уникнути зайвих харчових відходів. Є багато овочів, які ви можете відростити у себе вдома, ось 6 з них.
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Зелена цибуля
- Найшвидше і найпростіше виростити зелену цибулю.
- Для цього покладіть корінь довжиною до 3 сантиметрів в миску чи банку, а потім залийте її водою так, щоб покрити до половини білу частину цибулі.
- Змінюйте воду кожні 2 – 3 дні.
- Вже за добу ви помітите, як вона відростає, а через тиждень у вас з’явиться зелень, яку ви зможете подрібнити до свіжого салату.
Салат ромен
Ви можете відростити салат ромен, а також інші салати. Помістіть його коріння в банку, наповнену принаймні 3 сантиметрами води, залиште на кілька днів, поки воно не почне рости, а потім перенесіть коріння в ґрунт.
Капуста
Так само ви можете відрощувати капусту. Просто збережіть пень капусти з корінням і помістіть його в 3 сантиметри води. Потім перенесіть проросле листя у ґрунт.
Цибуля-порей
- Цибулю-порей можна відростити у такий самий спосіб, як зелену.
- Помістіть білу частину кореня в банку з водою так, щоб приблизно до половини він був занурений в рідину.
- Порею знадобиться трохи більше часу, щоб відрости. І не забувайте кожні 2 – 3 дні змінювати воду.
Бадилля моркви
Відріжте верхню частину моркви й помістіть її у воду. Пагони, які відростуть, можна використовувати в салатах, або як гарнір. Просто міняйте воду кожні кілька днів.
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Селера
- Селеру можна відрощувати так само як капусту та ромен.
- Помістіть кореневе стебло у 3 сантиметри води.
- Коли листя почне проростати, почекайте тиждень, щоб селера зміцніла, змінюючи воду кожні кілька днів.
- Після цього пересадіть рослину в ґрунт.
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