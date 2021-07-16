За інформацією асоціації "Ягідництво України", компанія Organic Blueberry Farm "BigBlue" домовляється нині про поставку пробної партії органічної лохини до Скандинавії. Саме органічної – тренд на таку продукцію стає все популярнішим в усьому світі. Зокрема, у Німеччині відсоток органічної продукції вже складає 15%, а у Великій Британії та Нідерландах – по 5%.

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ДОВІДКА

Organic Blueberry Farm "BigBlue" – офіційно зареєстрована торгова марка від СВК "Ягідка". Органічна ферма була створена в 2016 році під Києвом (село Хмільна). Вона сертифікована за системами Organic Standard та Global GAP.

Торік через погодні негаразди вітчизняні фермери втратили значну частку врожаю лохини. Наприклад, виробництво "BigBlue" впало на 60%, тоді як цьогоріч – лише на 10%. Тож саме час "перекривати" збитки. На плантаціях уже зібрано ягоди сортів "Дюк" і "Спартан", які, як запевнять фермери, чудові за розміром, структурою і смаком. А деякі ягоди "Спартану" взагалі досягали 30 міліметрів, що для цього сорту є достатньо серйозним показником.

Першу партію зібраної лохини "BigBlue" продає в Україні за діючими контрактами в роздрібних мережах. А подальші партії, можливо, вже підуть на експорт.

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