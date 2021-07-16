За інформацією асоціації "Ягідництво України", компанія Organic Blueberry Farm "BigBlue" домовляється нині про поставку пробної партії органічної лохини до Скандинавії. Саме органічної – тренд на таку продукцію стає все популярнішим в усьому світі. Зокрема, у Німеччині відсоток органічної продукції вже складає 15%, а у Великій Британії та Нідерландах – по 5%.
Це цікаво! Гігантська лохина оновила рекорд "Книги Гіннеса"
Торік через погодні негаразди вітчизняні фермери втратили значну частку врожаю лохини. Наприклад, виробництво "BigBlue" впало на 60%, тоді як цьогоріч – лише на 10%. Тож саме час "перекривати" збитки. На плантаціях уже зібрано ягоди сортів "Дюк" і "Спартан", які, як запевнять фермери, чудові за розміром, структурою і смаком. А деякі ягоди "Спартану" взагалі досягали 30 міліметрів, що для цього сорту є достатньо серйозним показником.
Першу партію зібраної лохини "BigBlue" продає в Україні за діючими контрактами в роздрібних мережах. А подальші партії, можливо, вже підуть на експорт.
Зверніть увагу! Українські садівники вже постачають саджанці лохини в Італію