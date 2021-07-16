По информации ассоциации "Ягодоводство Украины", компания Organic Blueberry Farm "BigBlue" договаривается сейчас о поставке пробной партии органической голубики в Скандинавию. Именно органической – тренд на такую ​​продукцию становится все более популярным во всем мире. В частности, в Германии процент органической продукции уже составляет 15%, а в Великобритании и Нидерландах – по 5%.

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Organic Blueberry Farm "BigBlue" – официально зарегистрированная торговая марка от СПК "Ягодка". Органическая ферма была создана в 2016 году под Киевом (село Хмельная). Она сертифицирована по системе Organic Standard и Global GAP.

В прошлом году из-за погодных неурядиц отечественные фермеры потеряли значительную часть урожая голубики. Например, производство "BigBlue" упало на 60%, тогда как в этом году – на 10%. Поэтому самое время "перекрывать" убытки. На плантациях уже собрано ягоды сортов "Дюк" и "Спартан", которые, как уверят фермеры, замечательные по размеру, структуре и вкусу. А некоторые ягоды "Спартан" вообще достигли 30 миллиметров, что для этого сорта достаточно серьезный показатель.

Первую партию собранной голубики "BigBlue" продает в Украине по действующим контрактам в розничных сетях. А дальнейшие партии, возможно, уже пойдут на экспорт.

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