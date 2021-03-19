Українське вино підкорює африканський ринок

Українська виноробна компанія 46 Parallel Wine Group зробила перші поставки на африканський континент. Продукція отримала позитивні відгуки.

Українська компанія 46 Parallel Wine Group здійснила експортну поставку своїх вин до африканского континенту. Чергова партія продукції прибула у Нігерію.

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Амбіції компанії – стати візитівкою України на виноробній мапі світу, тому вона орієнтована саме на експорт. Переговори компанії та африканської сторони розпочалися у 2020 році. Перша партія продукції сподобалася споживачам та отримала схвальні відгуки, тому було домовлено про нові партії.

Впродовж останніх років Нігерія стала напрочуд перспективним ринком, де частка імпортного алкоголю збільшилася в декілька разів. В основному нігерійці надають перевагу тихим столовим та ігристим винам.