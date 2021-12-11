Українські аграрії дешевше страхуватимуть врожай

Кабмін України прийняв нормативні акти, які дозволять аграріям отримати дешевші страхові платежі при страхуванні сільськогосподарської продукції.

Кабмін прийняв важливі нормативні акти, які допоможуть убезпечити аграріїв від несприятливих погодних сценаріїв втрати врожаю. Тепер вони матимуть держпідтримку у формі компенсації, яка відповідно до затвердженого порядку становитиме до 60% від вартості фактично сплачених страхових платежів, – відзначив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

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Прийняті Урядом акти "забезпечать можливість надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам шляхом здешевлення страхових платежів при страхуванні сільськогосподарської продукції".

Як аграрію отримати підтримку держави?

Для отримання підтримки аграрії повинні застрахувати сільськогосподарську продукцію в уповноваженого страховика та подати йому ж заявку на отримання держпідтримки встановленого зразка.

Як знайти уповноваженого страховика?

Перелік уповноважених страховиків буде розміщений на сайті Мінагрополітики. До переліку включатимуться всі страхові компанії, які подали до Мінагрополітики відповідну заяву, отримали ліцензію на здійснення добровільного страхування сільгоспродукції, відповідають вимогам Закону України "Про страхування" та вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

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Страхування пшениці

У 2022 році Мінагрополітики планує здешевлювати страхові платежі за договорами страхування на пшеницю озиму на період перезимівлі відповідно до стандартизованого страхового продукту, затвердженого наказом Мінагрополітики від 25 листопада 2021 року №385.